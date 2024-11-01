Экс-офицер разведки Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки Скотт Риттер проинформировал о том, что развернувшееся на украинской территории противостояние может быть окончено исключительно триумфом Российской Федерации.
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