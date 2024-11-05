Что натворил ураган в Краснодаре: рухнувшие деревья и вывеска, подтопления

Сильный ветер начался на Кубани 2 ноября. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Пришлось распиливать и вывозить 13 деревьев со Ставропольской, Селезнева, Ростовского Шоссе, Гудимы, Леваневского, Калинина и других территорий.