Динамика рынка недвижимости в Тверской области: итоги первого полугодия 2026 года

Ипотека и регистрация прав в Тверской области: ключевые показатели первого полугодия 2026 года. На расширенном заседании коллегии Управления Росреестра по Тверской области обсудили динамику развития регионального рынка недвижимости в первом полугодии 2026 года.
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