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Градсовет согласовал концепцию застройки во Всеволожском районе

Для 10 тысяч человек будет организовано 240 тысяч квадратных метров жилья. Градсовет Ленобласти согласовал концепцию застройки во Всеволожске.

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