В Белгороде после обстрела пострадали пять человек

Повреждены более 30 квартир. Минобороны доложило о перехвате десяти реактивных снарядов чешской РСЗО VampireПять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода и Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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