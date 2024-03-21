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В Белгороде после обстрела пострадали пять человек

В Белгороде после обстрела пострадали пять человек

Повреждены более 30 квартир. Минобороны доложило о перехвате десяти реактивных снарядов чешской РСЗО VampireПять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода и Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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