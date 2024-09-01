Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Йемена заявил: «Американцы однозначно ассоциируют <.
Будем бить больно, но аккуратно
Комментарии
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Yuriy Garutsa
Бла- бла-блааа. Извиняюсь спросить, а когда будет решительный удар по ублюдкам которые убивают каждый день мирных в Белгороде, в Курске, в Крыму? А? Наверное когда у Генштаба созреет план Ю
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18 час.
Yuriy Garutsa
Во время Великой Отечественной войны , для предотвращения контрнаступления ставили орудия, "Катюши" через 100м по всей линии фронта и били сутками. А сейчас - один Су-34 нанёс удар по скоплению ВСУ( не врага, а ВСУ)
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18 час.
Yuriy Garutsa
Готов принять удар на себя
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18 час.
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