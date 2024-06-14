Володин: Доллар стал токсичным

Как мировая резервная валюта доллар себя дискредитировал, дедолларизация мира — неизбежна. Об этом 14 июня на своей странице в соцсетях написал председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя введение США санкций против российских финансовых институтов.
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