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День траура в России: 133 погибших и 152 пострадавших, на Кубани отменены массовые мероприятия

День траура в России: 133 погибших и 152 пострадавших, на Кубани отменены массовые мероприятия

– В знак скорби по жертвам теракта в Подмосковье в день общенационального траура на территории Краснодарского края отменяем все массовые развлекательные мероприятия, – сообщил глава региона в своем официальном телеграм-канале.

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