В центре вашего внимания В тихом Балашове, затерянном среди просторов Саратовской области, обычный парень годами вёл размеренную жизнь: каждый день - на завод, каждый месяц - скромные сорок тысяч рублей в кармане.
Мужчина открыл небольшое кафе, но тут к нему мигом пришли южане и начали качать требования
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
ММ
Я правильно понял, что Вы голосуете за ЕдРо и пропагандируете эту партию? А не голосовать, это автоматически отдать голос за ЕдРо.
Ответить
1 м.
Дима Качусов
я не агитирую ни за какую партию.я голосую за ту которой верю. я не голосую лишь бы проголосовать или во вред какой-то партии.
Ответить
1 м.
М
ММ
Голосовать должны 100% населения! Только тогда будет минимум поддельных голосов. А вред партии ЕдРо легко можете посмотреть, почитав, за какие, нужные народу законопроекты, они не голосовали!
Ответить
1 м.
Свежие комментарии