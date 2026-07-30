Мужчина открыл небольшое кафе, но тут к нему мигом пришли южане и начали качать требования

М ММ Я правильно понял, что Вы голосуете за ЕдРо и пропагандируете эту партию? А не голосовать, это автоматически отдать голос за ЕдРо.

Дима Качусов я не агитирую ни за какую партию.я голосую за ту которой верю. я не голосую лишь бы проголосовать или во вред какой-то партии.