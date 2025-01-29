День ежа с викторинами и предсказанием погоды пройдёт в Иркутском зоосаде

2 февраля в Иркутском зоосаде пройдет традиционное мероприятие «День ежа». Событие станет интересным и познавательным как для местных жителей, так и для гостей города, сообщает пресс-служба учреждения Завершится мероприятие в 16:00 мини-лекцией и кормлением ежей, где специалисты зоосада расскажут о питании и уходе за этими животными.