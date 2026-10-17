Актриса «Беспринципных» Зоя Зиновьева заявила, что ей разбили Porsche в московском шиномонтаже. Работников компании она обвинила в порче машины за миллион рублей на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).