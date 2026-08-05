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Север Пресс

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Так рождается доверие: почему грудное вскармливание важно для мамы и ребенка

Так рождается доверие: почему грудное вскармливание важно для мамы и ребенка

Грудное вскармливание помогает маме и ребенку стать ближе друг к другу. Оно полезно не только для здоровья, но и для психики, и закладывает основу для гармоничного роста ребенка, рассказали «Север-Прессу» в Ямальском центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

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