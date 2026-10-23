МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российская академия музыки им. Гнесиных приветствует инициативу народного артиста России Игоря Бутмана по созданию специализированного джазового вуза и выступает за расширение системы профессионального музыкального образования в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым