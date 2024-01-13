Перлин Алекандр Продолжение: Вообще, публика, именующая себя звездами и талантами и уверовавшая в свою исключительность, ввиду убогости образования, не знает о пресловутой цитате Базарова из «Отцов и детей», крайне актуальной для России при любом строе: «Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта…» Когда почти четверть века назад разогнали шайку Гусинского с НТВ, то по запарке, помимо «творческих» работников, аннулировали и пропуска работников технических…Всю глубину своей оплошности новое руководство канала осознало буквально через пару дней: аппаратура неожиданно начала активно сбоить, а все помещения удивительно быстро заросли грязью… Уж послали, так послали!!! В результате всех технических работников приняли обратно, а вот отсутствия различных Шустеров-Шендеровичей.
Злобная политинформация
Комментарии
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И
Искандер
"Чтобы собрать в одном месте такой гадючник, одного везения мало, тут талант требуется"... Полноте, какой "талант"?! Для всей этой шло...бени вполне хватило выданных Гусинским "бессрочных беспроцентных кредитов на улучшение жилищных условий". И вся продажная мразота - у него в кармане.
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17 час.
Юрий Золотарев
РЕСПЕКТ статье и Автору!
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17 час.
Валера Морозов
Автору👍
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15 час.
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