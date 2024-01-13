Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 058 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Хохлов
    «Зачем считать оставшиеся дни? Надо просто жить!», Полагаю, здесь одно слово имеет значение – «просто»… т.е., теперь ..."Мне трудно ходит...
  • Mag Nit
    Тебя рылом натыкать? Не Путин правит Россией.Первый канал дост...
  • айрат
    Надо менять министра культуры! Заодно с эрнстом! Я тоже не смотрю 1 канал, абсолютно ни о чем! Одни пошлости, кривлян...Первый канал дост...

Злобная политинформация

Злобная политинформация

Перлин Алекандр Продолжение:  Вообще, публика, именующая себя звездами и талантами и уверовавшая в свою исключительность, ввиду убогости образования, не знает о пресловутой цитате Базарова из «Отцов и детей», крайне актуальной для России при любом строе: «Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта…» Когда почти четверть века назад разогнали шайку Гусинского с НТВ, то по запарке, помимо «творческих» работников, аннулировали и пропуска работников технических…Всю глубину своей оплошности новое руководство канала осознало буквально через пару дней: аппаратура неожиданно начала активно сбоить, а все помещения удивительно быстро заросли грязью… Уж послали, так послали!!! В результате всех технических работников приняли обратно, а вот отсутствия различных Шустеров-Шендеровичей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
И
Искандер
&quot;Чтобы собрать в одном месте такой гадючник, одного везения мало, тут талант требуется&quot;... Полноте, какой  &quot;талант&quot;?! Для всей этой шло...бени вполне хватило выданных Гусинским &quot;бессрочных беспроцентных кредитов на улучшение жилищных условий&quot;. И вся продажная мразота - у него в кармане.
Ответить
17 час.
Юрий Золотарев
РЕСПЕКТ статье и Автору!
Ответить
17 час.
Валера Морозов
Автору👍
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх