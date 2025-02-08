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Царьград

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Охранник спас детей от наркомана и оказался в тюрьме: Жена 70-летнего пенсионера просит о помощи

Охранник спас детей от наркомана и оказался в тюрьме: Жена 70-летнего пенсионера просит о помощи

Жена 70-летнего пенсионера Павла Ч. просит о помощи неравнодушных людей, которые могли бы помочь предать огласке её резонансную историю.

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Комментарии
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Eduard
Это Россия,там такие тупые законы.Приезжают,когда уже труп! А вообще-то должны приезжать для предотвращения преступления, Конечно наркоман кирпичем мог 10 убить,
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18 час.
Eduard
Где та грань&quot;превышение самообороны&quot;? Как не статт жертвой всяких дебилов?
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18 час.
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