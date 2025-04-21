В ДУМ РТ задумываются о новом техзадании для мечетей

Автор: Жамиль Салимгареев«Мы в ДУМ РТ думаем над тем, чтобы разработать стандартное современное техзадание, которому должны соответствовать новые мечети», – рассказал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в интервью главному редактору «Татар-информа» в проекте «12 этаж».
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