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NatGeoSci: биосистемы озер во всем мире могут пострадать от повышения температур

NatGeoSci: биосистемы озер во всем мире могут пострадать от повышения температур

Международная группа ученых из Китая, Южной Кореи, Японии и Великобритании выяснила, что если потепление климата продолжится до конца этого столетия, то озера во всем мире столкнутся с беспрецедентным температурным воздействием.

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