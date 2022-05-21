Нові випадки захворювання «мавпячою віспою» зареєстровані в США

Частинки вірусу «мавпячої віспи» (овальної форми) під мікроскопом (Фото-REUTERS) Нові випадки захворювання “мавпячою віспою” #187; зареєстровані в США Представники Міністерства охорони здоров'я США вважають, що побоюватися епідемії поки не варто У Сполучених Штатах будуть, ймовірно, виявлені нові випадки «мавпячої віспи», але ризик масового зараження низький, заявив у п'ятницю високопоставлений представник адміністрації США.