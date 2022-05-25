В Самаре в мае 2022 года открыли новый способ борьбы с незаконной торговлей на улицах

Андрей Мурзов, председатель комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информтехнологиям и связи сообщил, что вопросы несанкционированной торговли решатся, если сельхотоваропроизводителям начать предоставлять места в торговых точках.
Андрей Мурзов, председатель комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информтехнологиям и связи сообщил, что вопросы несанкционированной торговли решатся, если сельхотоваропроизводителям начать предоставлять места в торговых точках.
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