Бежавшая от ЛГБТ в Россию пара американцев лишилась миллионов и застряла в Иваново, деньги доверили сыну пастора местной баптистской церкви

Бежавшие от ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) Супруги Лео и Шантель Хэер (Leo Lionel Haer и Chantel Felice Haer) из США лишились миллионов рублей и застряли в городе Иваново без собственного жилья.