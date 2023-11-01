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Вечерний Новосибирск

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Погода в Новосибирске, приметы и запреты в Артемьев день 2 ноября

Погода в Новосибирске, приметы и запреты в Артемьев день 2 ноября

Вот какой прогноз дают на сегодня в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии.  «2 ноября в Новосибирске снег, температура воздуха ночью -3…-5 градуса, днем от -2 до 0 градусов, – сообщают в УГМС, – ветер западный, 3-8, местами 13 м/с».

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