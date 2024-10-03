В день 80-летия суворовское военное училище в Бабушкинском наградили орденом Почёта

Во вторник, 1 октября в день празднования 80-летия Московского суворовского военного училища в Бабушкинском районе в одном строю стояли суворовцы и выпускники разных лет, начиная с 1951 года (представлял свой выпуск Дмитрий Михайлович Епифанов, участник первого Парада Победы 1945), а также преподаватели, офицеры-воспитатели, представители Миноброны РФ, органов власти и общественности.