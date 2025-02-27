Жестовый фильм об Александре Невском получил премию «Знание»

В Москве сегодня чествовали победителей главной просветительской награды страны — «Знание. Премия». Ее вручают уже в четвертый раз, в этом году лауреатами стали больше 30 создателей самых разных проектов в области просвещения.
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