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Аргументы недели

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Reuters: Иран предупредил США о жестком ответе в случае наступления Израиля на юге Ливана

Reuters: Иран предупредил США о жестком ответе в случае наступления Израиля на юге Ливана

Иран предупредил США, что жестко ответит на наступление Израиля на горный хребет на юге Ливана, где вместе с боевиками «Хезболлы» укрываются иранские военнослужащие, сообщает Reuters.

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