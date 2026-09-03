Reuters: Иран предупредил США о жестком ответе в случае наступления Израиля на юге Ливана

Иран предупредил США, что жестко ответит на наступление Израиля на горный хребет на юге Ливана, где вместе с боевиками «Хезболлы» укрываются иранские военнослужащие, сообщает Reuters.
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