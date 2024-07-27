13-летняя северодвинка перевела мошенникам более 200 тысяч рублей

В полицию обратилась мать подростка, которая рассказала, что её дочь стала жертвой онлайн-аферистовПо словам заявительницы, в одной из социальных сетей её дочке пришло сообщение от девочки, с которой она этим летом познакомилась на школьной площадке.
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