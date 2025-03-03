В Нижнем Новгороде нашли новых хозяев для собаки, потерявшей семью осенью

В Нижнем Новгороде удалось найти новых хозяев для собаки Рыжика, оказавшейся на улице еще осенью. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына, которая изначально и рассказала о брошенном псе в соцсетях.