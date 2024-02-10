Залужный ушел, мясник пришел

Александр Станиславович Сырский, родившийся 26 июля 1965 года, является украинским военачальником, генерал-полковником, который руководил обороной Киева, командовал украинскими войсками в Артёмовске (Бахмуте) и управлял Сухопутными войсками.
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