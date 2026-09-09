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В Египте нашли гробницу придворного "хранителя тайн", которой 4,4 тысячи лет

В Египте нашли гробницу придворного "хранителя тайн", которой 4,4 тысячи лет

Внутри нее обнаружили ложную дверь и фасад с погребальными текстами Группа испанских и египетских археологов сделала открытие в древнем некрополе Саккары.

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