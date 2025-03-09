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Володин назвал нарушением международного права планы Франции по активам РФ

Володин назвал нарушением международного права планы Франции по активам РФ

Планы французских властей до конца 2025 года поставить на Украину оружие общей стоимостью €195 млн за счет использования доходов от заблокированных активов РФ идут вразрез со всеми нормами международного права.

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