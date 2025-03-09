Володин назвал нарушением международного права планы Франции по активам РФ

Планы французских властей до конца 2025 года поставить на Украину оружие общей стоимостью €195 млн за счет использования доходов от заблокированных активов РФ идут вразрез со всеми нормами международного права.
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