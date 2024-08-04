Новая жертва заплыва в Сене: Бельгийскую пловчиху четыре дня спасают врачи. Её команда снялась с соревнований по триатлону

Бельгия официально снялась с грядущих соревнований по триатлону на Олимпиаде в Париже. Самые скандальные в истории Игры продолжают бить рекорды по числу инцидентов, происшествий и скандалов, рискую полной отменой, из-за причинённого ущерба спортсменам.