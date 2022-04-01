Российские марки косметики, которые пользуются спросом даже за рубежом!

На фоне введенных санкции и ухода многих зарубежных брендов, в том числе и косметических, женщины всерьез задумались над вопросом: а есть ли в России достойные производители косметики, которые легко смогут заменить конкурентов из других стран.
На фоне введенных санкции и ухода многих зарубежных брендов, в том числе и косметических, женщины всерьез задумались над вопросом: а есть ли в России достойные производители косметики, которые легко смогут заменить конкурентов из других стран.
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