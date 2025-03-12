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Царьград

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Мошенники нацелились на новые правила самозапрета кредитов в России

Мошенники нацелились на новые правила самозапрета кредитов в России

Мошенники используют тему самозапрета на кредиты в России для доступа к "Госуслугам". Алла Храпунова из Народного фронта предупреждает о новых схемах обмана, где злодеи представляются сотрудниками госслужб, чтобы завладеть данными пользователей.

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