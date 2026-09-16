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По итогам встречи Коула и Лукашенко: США снимут ряд санкций с Белоруссии

По итогам встречи Коула и Лукашенко: США снимут ряд санкций с Белоруссии

Работа американской делегации в Белоруссии завершена. Белоруссия и США «на переговорах достигли большого прогресса» и согласовали промежуточный договор.

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