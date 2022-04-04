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Молодая жительница Ростовской области обворовала соседку, воспользовавшись ее отсутствием

Молодая жительница Ростовской области обворовала соседку, воспользовавшись ее отсутствием

Ограбление частного домовладения произошло в Зимовниковском районе донского региона. Местная жительница отлучилась из дома по делам, а когда вернулась, то увидела взломанный замок на двери, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

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