Молодая жительница Ростовской области обворовала соседку, воспользовавшись ее отсутствием

Ограбление частного домовладения произошло в Зимовниковском районе донского региона. Местная жительница отлучилась из дома по делам, а когда вернулась, то увидела взломанный замок на двери, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Ограбление частного домовладения произошло в Зимовниковском районе донского региона. Местная жительница отлучилась из дома по делам, а когда вернулась, то увидела взломанный замок на двери, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
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