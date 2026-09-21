Кабмин обнулил пошлины на экспорт зерновых до конца 2026 года

Правительство России обнулило пошлины на экспорт зерновых до конца 2026 года. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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