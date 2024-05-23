Сергей Семак: Когда играешь при полном стадионе, это добавляет мотивации»

Главный тренер высказался перед матчем с «Ростовом» Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак перед матчем 30-го тура МИР РПЛ с «Ростовом» сообщил «Матч ТВ», что поддержка трибун всегда важна, а аншлаг не только помогает команде, но и мешает сопернику.