Физики раскрыли тайну: как отличить реальное взаимодействие тёмной материи от математической подгонки

Что если данные о расширении Вселенной говорят нам о чём-то гораздо более захватывающем, чем просто математическая подгонка параметров? Физики нашли способ отличить реальное взаимодействие тёмной материи и тёмной энергии от простой параметризации.
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