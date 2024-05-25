25 мая отмечают Всемирный день щитовидной железы. Как давно вы проверяли свою? Уверены, что никаких проблем с гормонами щитовидки у вас нет? Эксперт «Доктора Питера» рассказал и признаках заболевания и прогнозах.
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