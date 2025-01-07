Одна из авиакомпаний Узбекистана отменила свои рейсы в Россию

Частная узбекистанская авиакомпания с 20 января по 6 марта отменила около 20 рейсов из городов Узбекистана в Москву и Санкт-Петербург из-за технической проверки своего авиапарка самолётов A320, сообщает пресс-служба авиакомпании.
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