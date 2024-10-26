Военный эксперт: у России есть ответ на новое противоспутниковое оружие США

Американцы собираются вводить в строй оружие, которое может противодействовать спутникам на геостационарной орбите, что станет угрозой для российских и китайских дорогостоящих и эффективных аппаратов, но у России уже есть симметричный ответ, заявил военный эксперт Александр Степанов в разговоре с ИА Регнум.