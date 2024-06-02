Дочь Запашного попала в больницу после жуткого происшествия в цирке

Девочка госпитализирована с переломами. Дочь Аскольда Запашного Социальные сети14-летняя дочь дрессировщика и художественного руководителя Большого Московского цирка Аскольда Запашного уже вовсю трудится вместе с отцом.
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