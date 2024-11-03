Харрис прибыла на съемки популярного американского скетч-шоу Saturday Night Live

Действующий вице-президент США и кандидат на выборах от Демократической партии Камала Харрис в субботу, 2 ноября, неожиданно прибыла в Нью-Йорк и приняла участие в последнем перед голосованием эпизоде популярного американском шоу Saturday Night Live (SNL).
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