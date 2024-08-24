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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Спустя 100 дней: Valve официально анонсировала MOBA-шутер Deadlock Дата релиза Deadlock не...

Спустя 100 дней: Valve официально анонсировала MOBA-шутер Deadlock Дата релиза Deadlock не...

Спустя 100 дней: Valve официально анонсировала MOBA-шутер DeadlockДата релиза Deadlock неизвестна. В Valve отмечают, что игра на ранней стадии разработки — пока что в ней «множество временных иллюстраций, экспериментальный игровой процесс и незаконченная локализация».

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