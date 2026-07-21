Бензиновый шторм стихает: Россия возвращается к спокойной заправке?

Ситуация с автомобильным топливом в России начинает постепенно стабилизироваться. Многие российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) перенесли плановые ремонты или завершили ремонтно-восстановительные работы и возобновили производство, чтобы насытить внутренний рынок, избавив его от дефицита бензина.
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