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Бензиновый шторм стихает: Россия возвращается к спокойной заправке?

Бензиновый шторм стихает: Россия возвращается к спокойной заправке?

Ситуация с автомобильным топливом в России начинает постепенно стабилизироваться. Многие российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) перенесли плановые ремонты или завершили ремонтно-восстановительные работы и возобновили производство, чтобы насытить внутренний рынок, избавив его от дефицита бензина.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Бензиновый шторм стихает: Россия возвращается к спокойной заправке? А цены сохранятся, простой народ за все хотелки нефтегазовиков заплатит...
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