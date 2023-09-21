Притча Здравомыслия

Карпов Илья

Чувствуется БОЛЬШАЯ ФАЛЬШЬ в описании такого случая. Пусть это и притча. Интересно, а эта женщина приехала с компанией отдыхающих , выпивающих и пр. вместе с мужем или нет? А то расслабленные друзья, много выпилим и пр. Для чего она тогда туда поехала, чтобы светить кислой рожей и все ее жалели? Да и хижина в горах - создает впечатление залипухи и лжи. Почему "мудрец" не сказал куда поставить чашку или посуду, в которой он угощал гостью? "Пошел по своим делам". Автор пытался создать таинственность и мудрость такому рассказу. А что получилось? Налил до краев чашку и ушел, а налитая так чашка это знак Уважения у русских, он же не в Средней Азии. Не надо тупо копировать чужие обычаи, показывая свою особенность. Цени свои традиции. Вот даже в Индии чайные церемонии НЕ ПРИЖИЛИСЬ, хотя производят чай в огромных количествах. Они соблюдают свои традиции. А то мы привыкли во всем унижать себя.