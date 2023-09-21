Велемудр. Мир тесен.

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Притча Здравомыслия

Притча Здравомыслия

На побережье Черного моря приехала компания отдыхающих. Все веселились, купались, выпивали спиртное.

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Комментарии
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Карпов Илья
Чувствуется БОЛЬШАЯ ФАЛЬШЬ в описании такого случая. Пусть это и притча. Интересно, а эта женщина приехала с компанией отдыхающих , выпивающих и пр. вместе с мужем или нет? А то расслабленные друзья, много выпилим и пр. Для чего она тогда туда поехала, чтобы светить кислой рожей и все ее жалели? Да  и хижина в горах - создает впечатление залипухи и лжи. Почему &quot;мудрец&quot; не сказал куда поставить чашку или посуду, в которой он угощал гостью? &quot;Пошел по своим делам&quot;. Автор пытался создать таинственность и мудрость такому рассказу. А что получилось? Налил до краев чашку и ушел, а налитая так чашка это знак Уважения у русских, он же не в Средней  Азии. Не надо тупо копировать чужие  обычаи, показывая свою особенность. Цени свои традиции. Вот даже в Индии чайные церемонии НЕ ПРИЖИЛИСЬ, хотя производят чай в огромных количествах. Они соблюдают свои традиции. А то мы привыкли во всем унижать себя.
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