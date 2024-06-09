Оздоровительный лагерь ´Солнышко´ приглашает всех желающих 07.06.2024г. принять активное участие в Дне малой Родины ´Я гэты к...

Оздоровительный лагерь ´Солнышко´ приглашает всех желающих 07.06.2024г. принять активное участие в Дне малой Родины ´Я гэты край Радзiмаю заву!´Если ты талантлив - ждём тебя на конкурсе чытачоу, конкурсе флешмобов! Проведём время интересно и незабываемо!!! .
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