Оздоровительный лагерь ´Солнышко´ приглашает всех желающих 07.06.2024г. принять активное участие в Дне малой Родины ´Я гэты к...

Оздоровительный лагерь ´Солнышко´ приглашает всех желающих 07.06.2024г. принять активное участие в Дне малой Родины ´Я гэты край Радзiмаю заву!´Если ты талантлив - ждём тебя на конкурсе чытачоу, конкурсе флешмобов! Проведём время интересно и незабываемо!!! .