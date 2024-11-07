Трамп может набедокурить поболее Байдена, Обама и Буша вместе взятых

АС

Анатолий Страшко

Странно читать с одной стороны в США правит глубинное государство, глубинное правительство правительство какое-то, с другой стороны такая драка за пост президента. А совсем недавно с экранов нашего ТВ звучала речь "американиста" о том, что президент в США вообще фигура фиговая. Дескать, США держаться на губернаторах. Этот "американист" тихо исчез с экранов. У меня впечатление, что идёт обычный базарный галдёж. Каждый зарабатывает на масло к хлебу как может. Это я о работниках СМИ. Как и вот об этой статье, точнее об авторе , её накропавшей.