Дональд Трамп возвращается к власти, открывая Новую эру неопределенности — пишет Нью-Йорк Таймс на траурно-чёрном фоне.
Трамп может набедокурить поболее Байдена, Обама и Буша вместе взятых
Комментарии
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Валерий Евстафьев
Не набедокурит: "Посейдон" и Йеллоустоун не дадут.
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9 час.
АС
Анатолий Страшко
Странно читать с одной стороны в США правит глубинное государство, глубинное правительство правительство какое-то, с другой стороны такая драка за пост президента. А совсем недавно с экранов нашего ТВ звучала речь "американиста" о том, что президент в США вообще фигура фиговая. Дескать, США держаться на губернаторах. Этот "американист" тихо исчез с экранов. У меня впечатление, что идёт обычный базарный галдёж. Каждый зарабатывает на масло к хлебу как может. Это я о работниках СМИ. Как и вот об этой статье, точнее об авторе , её накропавшей.
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7 час.
alik3456 Джексон
Трампа вместе с Байденным надо было поставить президентом. Классный тандем получился бы. Как Путин с Медведевым...
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6 час.
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