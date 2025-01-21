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Царьград

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Польша теряет доступ к ИИ-чипам: ограничения США угрожают обороне страны

Польша теряет доступ к ИИ-чипам: ограничения США угрожают обороне страны

Politico сообщает, что программа вооружений Польши может пострадать из-за ограничений США на поставки ИИ-чипов.

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