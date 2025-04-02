Медвежий угол
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Медвежий угол

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Депутат будет собирать подписи для строительства второй мечети в Красноярске

Депутат будет собирать подписи для строительства второй мечети в Красноярске

Проспект Мира Депутат красноярского горсовета от ЛДПР Иван Петров сообщил, что партия организует сбор подписей за строительство второй мечети в Красноярске.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Выгоните нах. Этого татупета!!
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9 час.
Владислав Владислав
Надо гнать в шею из России наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и зпкавкпзья и никогда подобных им в Россию не пускать!!
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9 час.
Александр Павлов
Некому гнать, кто мог бы это сделать наоборот их завозят.
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8 час.
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