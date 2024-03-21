Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 321 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Авас Анекак
    удачи ребята и помните вас ждут семьиВС РФ освободили ...
  • Любовь Кузьмина
    Тем дольше товарищ Путин будет затягивать с адекватной реакцией на их эскалацию, тем быстрее придем к лобовому столкн...Европарламент от ...
  • владимир рябченко
    поскольку есть предположение, что земля в УА им уже не принадлежит, может искали где голову приклонить??Сходили на Грайворон

Интернет по талонам

Интернет по талонам

Для любителей шутеек про чебурнет и интернет по талонамИнтернет по талонамБывший министр национального образования предлагает нормировать Интернет, предоставляя, например, ограниченное количество гигабайт для ежедневного использования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Чужая
Может его просто отменить?  И тогда будет всем счастье🤣🤣🤣🤣
Ответить
13 час.
владимир рябченко
и дыхание на каждый день ограничить 3000 вдохов... выбрал лимит, жди наступление следующего зачётного периода
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору