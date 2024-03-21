Для любителей шутеек про чебурнет и интернет по талонамИнтернет по талонамБывший министр национального образования предлагает нормировать Интернет, предоставляя, например, ограниченное количество гигабайт для ежедневного использования.
Интернет по талонам
Комментарии
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Галина Чужая
Может его просто отменить? И тогда будет всем счастье🤣🤣🤣🤣
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13 час.
владимир рябченко
и дыхание на каждый день ограничить 3000 вдохов... выбрал лимит, жди наступление следующего зачётного периода
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11 час.
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